كوريا تشدد على تعهد الولايات المتحدة بتنفيذ معاملة الدولة الأكثر رعاية

Photo : YONHAP News

شدد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على أن الولايات المتحدة تعهدت بتنفيذ "معاملة الدولة الأكثر رعاية" لكوريا بعد إجراء الاتفاق التجاري الأخير بينهما.جاء ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي أعلن فيها عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أشباه الموصلات، وهو ما سيؤثر سلبا على صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.وكان وزير التجارة الكوري "يو هان كو" قد أكد في تصريحات أدلى بها اليوم في برنامج إذاعي تعليقا على تصريحات ترامب، أن المفاوضات الكورية الأمريكية الأخيرة توصلت إلى أن تتمتع كوريا الجنوبية بمعاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم المستقبلية، خاصة في قطاعيْ أشباه الموصلات والمنتجات الحيوية.وأضاف أنه إذا تم تحديد الرسوم الجمركية للدول الأكثر رعاية بنسبة 15%، فسوف تحصل كوريا أيضا على نسبة 15%، وبذلك لن يهم إذا أصبحت النسبة 100% بالنسبة للدول الأخرى في المستقبل.يُذكر أن ترامب كان قد صرح بأنه سيفرض رسوما بحوالي 100% على أشباه الموصلات، وأضاف أن جميع الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات التي ستدخل الولايات المتحدة سوف تخضع لهذه الرسوم.