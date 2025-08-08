إعفاء الشركات التي تبني مصانع في الولايات المتحدة من جمارك أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

قال وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" إن الولايات المتحدة ستعفي فقط الشركات التي ستبني منشآت إنتاج في الولايات المتحدة، من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات، وذلك خلال فترة ولاية الرئيس "دونالد ترامب".وأدلى "لوتنيك" بهذه التصريحات أمس الخميس في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، حيث قال إن رسالة الرئيس "ترامب" كانت أن الشركات التي تبني مصانع في الولايات المتحدة ستُعفى من الرسوم الجمركية، بينما ستواجه الشركات التي لا تستثمر في منشآت أمريكية رسوما جمركية بنسبة 100%.وأضاف "لوتنيك" أن ما قاله الرئيس هو أنه إذا التزمت شركة ما ببناء مصنع في أمريكا خلال فترة ولايته، وسجلت ذلك لدى وزارة التجارة، وقام المراجع بمراقبة البناء من البداية إلى النهاية، فسيسمح للشركة باستيراد الرقائق دون رسوم جمركية في أثناء بناء المصنع.وأكد "لوتنيك" مجددا أن الشركة يجب أن يتم تأكيدها والإشراف على بنائها في أمريكا.وإذا صحت تصريحات "لوتنيك"، فمن المرجح أن يتم إعفاء شركتيْ "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس"، اللتين تستثمران في مشروعات متعلقة بأشباه الموصلات في "تكساس" و"إنديانا"، من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 100% على أشباه الموصلات.