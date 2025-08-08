واشنطن تقول إنها تلاحظ باهتمام التصريحات الأخيرة لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي

Photo : KBS News

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تلاحظ باهتمام التصريحات الأخيرة التي أدلت بها "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والتي أشارت فيها إلى إمكانية الحوار مع الولايات المتحدة مع رفض أي محادثات حول نزع السلاح النووي. وأدلى "سيث بيلي" نائب مساعد وزير الخارجية ضمن إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الأمريكية، بهذه التصريحات أمس الخميس خلال حدث استضافته "وكالة أسرى الحرب والمفقودين في الحرب العالمية الثانية"، لعائلات الجنود المفقودين، ومعظمهم خلال الحرب الكورية. وقال "بيلي" إن الولايات المتحدة لاحظت تصريحات رفيعة المستوى من القيادة الكورية الشمالية، بما في ذلك التصريحات الأخيرة لـ"كيم يو جونغ"، والتي راقبتها "باهتمام". وأضاف "بيلي"، الذي يشغل أيضا منصب نائب المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، أن الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية اتخذت خطوات مهمة لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وأبدت استعدادا للتعامل مع كوريا الشمالية. كما شدد على أن إدارة "ترامب" لا تزال ملتزمة بالمبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر عن قمة سنغافوره في عام 2018 بين "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وقال إن ترامب ظل يعرب عن استعداده للمفاوضات مع كوريا الشمالية لتحقيق تلك الأهداف السياسية.وكانت "كيم يو جونغ" قد قالت الأسبوع الماضي إن العلاقة الشخصية بين شقيقها و"ترامب" "ليست سيئة"، لكنها استبعدت إمكانية إجراء محادثات حول نزع السلاح النووي، وحثت واشنطن على تغيير طريقة تفكيرها واعتماد نهج جديد تجاه بيونغ يانغ.