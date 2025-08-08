وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان يناقشان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

Photo : YONHAP News

عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن غيو باك" مؤتمرا عبر الفيديو مع نظيره الياباني "جين ناكاتاني" للمرة الأولى منذ توليه منصبه، حيث ناقش الوزيران التبادلات الثنائية والتعاون في مجال الدفاع والأمن الإقليمي.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول أمس الخميس، شدد "آن" على أهمية التنسيق الوثيق بين الجانبين في مواجهة عدم اليقين الجيوسياسي والأزمة الأمنية المعقدة التي يواجهها البلدان.وتوقع الوزير الكوري استمرار التعاون الأمني الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة، بمناسبة الذكرى الستين على تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو.من جانبه، أكد "ناكاتاني" أن كوريا الجنوبية شريك لليابان في التعامل مع مختلف مهام المجتمع الدولي، وجارة مهمة للتعاون، وشدد على مواصلة التعاون الأمني بين البلدين وكذلك مع الولايات المتحدة.كما اتفق الوزيران على الاجتماع شخصيا في المستقبل القريب لإجراء مناقشة متعمقة حول التبادلات والتعاون الثنائي.