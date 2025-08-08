كوريا وتايلاند تنفيان مزاعم كمبوديا بشأن معلومات مخابراتية عن اغتيال قادة

Photo : YONHAP News

نفت كوريا الجنوبية وتايلاند مزاعم الحكومة الكمبودية بأن الجيش التايلاندي وضع خطة لاستخدام قنابل موجهة كورية الصنع لاغتيال رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي والزعيم الفعلي "هون سين" وابنه "هون مانيت"، رئيس الوزراء الحالي للبلاد.ووفقا لما أوردته محطة التلفزيون الحكومية "تاي بي بي إس" أمس الخميس، قال وزير الخارجية التايلاندي "ماريس سانجيامبونغسا" في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس إن بلاده لم تضع مثل هذه الخطة قط، وأن هذه الادعاءات هي جزء من الدعاية الكاذبة والحرب الإعلامية التي تشنها كمبوديا.وفي وقت سابق، كشفت السلطات في كمبوديا عما زعمت أنه تقرير مخابراتي أجنبي يحتوي على خطة عسكرية تايلاندية لاستخدام طائرات هجومية خفيفة مزودة بقنابل موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي، لاغتيال المسؤولين الكمبوديين.وفي حين لم ترد أي معلومات عن وكالة المخابرات التي أعدت التقرير، زعم التقرير أن تايلاند حصلت على 8 طائرات مزودة بـ200 قنبلة موجهة في 29 يوليو، وأن 4 طائرات أخرى من نفس الطراز تم إصلاحها أو إعادة تسليحها في كوريا الجنوبية.وفي يوم الأربعاء، نشرت السفارة الكورية الجنوبية في "بنوم بنه" على موقعها الإلكتروني نفيا للادعاءات المتعلقة بالطائرات والقنابل الموجهة.وقالت السفارة إن سيول ترحب بالاتفاق الأخير بين تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط لإنهاء القتال المسلح على الأراضي المتنازع عليها على طول حدودهما، وأنها تأمل في حل سلمي للصراع.