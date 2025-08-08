فريق التحقيقات الخاص يفشل مرة أخرى في اعتقال الرئيس السابق يون للتحقيق معه

Photo : YONHAP News

ألغى فريق التحقيقات الخاص محاولته الثانية أمس الخميس لتنفيذ مذكرة توقيف الرئيس السابق "يون صوك يول" لاستجوابه، وسط مخاوف من احتمال إصابته بسبب مقاومته الشديدة. وفي بيان صحفي، قال فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في مزاعم ضد السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، إنه حاول تنفيذ مذكرة التوقيف باستخدام القوة البدنية في حوالي الساعة 8:25 صباحا في مركز احتجاز سيول، حيث يوجد "يون" حاليا بسبب إعلانه الأحكام العرفية. ومع ذلك، تم إيقاف العملية في حوالي الساعة 9:40 صباحا في أعقاب رفض الرئيس السابق التعاون والمخاوف من احتمال إصابته. ومن المتوقع أن يدرس الفريق الخاص، الذي فشل سابقا في اعتقال "يون" يوم الجمعة الماضي، ما إذا كان سيطلب مذكرة أخرى لأن المذكرة الحالية ستنتهي صلاحيتها بعد أمس الخميس، أو سيقوم بإحالة "يون" إلى المحاكمة دون استجوابه شخصيا. ويواجه "يون" اتهامات بالتدخل في ترشيحات حزب قوة الشعب الحاكم آنذاك قبل الانتخابات التكميلية في عام 2022.ومن ناحية أخرى، قال محامو "يون" إنهم يعتزمون توجيه تهم جنائية ضد الفريق الخاص، زاعمين أن حوالي 10 أشخاص حاولوا اقتياد "يون" عن طريق الإمساك بأطرافه ورفع الكرسي الذي كان يجلس عليه، مما تسبب في سقوطه على الأرض.ومن ناحية أخرى، تقدم الفريق أيضا بطلب لاحتجاز السيدة الأولى السابقة على ذمة التحقيق بتهمة انتهاك قانون أسواق رأس المال وقانون التمويل السياسي، فضلا عن المشاركة في الرشوة كوسيط، وذلك بعد يوم من استجوابها بشأن هذه التهم، خوفا من إتلاف الأدلة أو الفرار، بعد أن نفت معظم التهم الموجهة إليها.