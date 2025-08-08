توقعات بإصدار عفو رئاسي عن وزير العدل السابق جو كوك بمناسبة عيد الاستقلال

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن اسم "جو كوك"، وزير العدل السابق والرئيس السابق لحزب إعادة بناء كوريا، قد ورد في قائمة المرشحين للحصول على عفو رئاسي خاص سيتم الإعلان عنه قبل عيد الاستقلال الأسبوع القادم.ووفقا لمصادر من الأوساط القانونية أمس الخميس، اتخذت لجنة مراجعة العفو التابعة لوزارة العدل هذا القرار بعد اجتماع لمناقشة توصياتها للرئيس.ويقضي "جو" حاليا عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة التدخل غير القانوني في تفتيش حكومي وتزوير أكاديمي يتعلق بأبنائه، بعد أن أيدت المحكمة العليا إدانته في ديسمبر من العام الماضي.ويتبقى أمام "جو" أكثر من عام قبل موعد إطلاق سراحه المقرر في ديسمبر من العام القادم.وتشمل قائمة المرشحين الآخرين للعفو الخاص كلا من "جونغ كيونغ شيم" زوجة "جو"، والنائب السابق "جو كانغ اوك"، "وجو هي يون" المدير السابق لمكتب التعليم في العاصمة سيول.