التكنولوجيا الممتازة وفعالية العلاج هي السبب الرئيسي لاختيار كوريا للسياحة الطبية

Photo : YONHAP News

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية للاستفادة من الخدمات الطبية والسياحة العلاجية، يختارون كوريا بسبب قدرتها العالية في المجال الطبي، وليس بسبب التكاليف الطبية المنخفضة.وتبين أن 6 من بين كل 10 أجانب لديهم نية لزيارة كوريا مرة أخرى بغرض الحصول على الخدمات الطبية والسياحة الطبية.وقام المعهد الكوري لتطوير الصناعات الصحية بإجراء هذا المسح على 6800 من الأجانب البالغين المقيمين في 22 مدينة بـ15 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان، خلال الفترة من الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى الثامن عشر من ديسمبر من العام الماضي.وأشارت نتائج المسح إلى أن 18.2% من المشاركين في المسح زاروا كوريا الجنوبية للاستفادة من العلاج الطبي والسياحة الطبية، وكانت الأسباب الرئيسية لاختيارهم كوريا هي التكنولوجيا الطبية الممتازة، والعلاجات الفعالة، والمعدات والمرافق الطبية الحديثة، وسمعة المستشفيات، والتكاليف العلاجية المعقولة.وقال 59.8% منهم إن لديهم نية لزيارة كوريا الجنوبية مرة أخرى للاستفادة من الخدمات العلاجية والسياحة الطبية.