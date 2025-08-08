وزير الزراعة الياباني يزور كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن وزير الزراعة والغابات ومصائد الأسماك الياباني "شينجيرو كويزومي" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من أغسطس الجاري لحضور اجتماعات وزراء الأمن الغذائي لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، واجتماعات وزراء الزراعة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.الجدير بالذكر أن وزير الزراعة الياباني "شينجيرو كويزومي"، هو ابن رئيس الوزراء الياباني السابق "جونيتشيرو كويزومي"، يظهر في استطلاعات الرأي كرئيس وزراء مفضل في المستقبل، وذلك في ظل تصاعد الدعوات لاستقالة رئيس الوزراء الحالي "شيغيرو إيشبا" بعد هزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ في شهر يوليو الماضي.وسوف يلتقي وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" مع وزير الزراعة الياباني "كويزومي" يوم الاثنين القادم.وأوضحت وزارة الخارجية أن سيول تسعى لتعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بدرجة أكثر متانة ونضجا من خلال دفع مختلف أشكال التبادل رفيع المستوى، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار هذه الجهود.