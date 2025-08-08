سيول وواشنطن تتفقان على تخفيف قيود بناء السفن العسكرية في الخارج

Photo : YONHAP News

قالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة إجراء تعديل على قانون "فانز - توليفسون" الذي يقضي بأن يتم بناء سفن البحرية الأمريكة فقط داخل أحواض بناء السفن في الولايات المتحدة.والتقى نائب مدير إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكورية "كانغ هوان سوك" أول من أمس الأربعاء في واشنطن مع نائب مساعد وزير البحرية الأمريكية للأبحاث والتطوير والاقتناء، حيث ناقش معه سبل تنمية التعاون بين البلدين في مجالات بناء وتشغيل وصيانة السفن العسكرية.واتفق الجانبان على ضرورة تخفيف القيود من خلال إجراء تعديل على قانون "فانز - توليفسون" من أجل توسيع التعاون في بناء السفن العسكرية وتشغيلها وصيانتها، وقررا إنشاء مجموعة عمل على مستوى مدير لمناقشة التفاصيل ذات الصلة بشكل أعمق.وعرضت إدارة برنامج اقنتاء الدفاع الكوري مقترحا يقضي بإنتاج أجزاء الكتل في كوريا على أن يتم تركيبها في أحواض السفن داخل الولايات المتحدة، قبل إجراء تعديل على ذلك القانون.يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تَعتبر تنشيط صناعة بناء السفن وتعزيز القوات البحرية من الأولويات العاجلة، كما تولي أهمية كبيرة للتعاون مع شركات بناء السفن الكورية التي تمتلك تقنيات عالية، من أجل تحقيق ذلك الغرض.