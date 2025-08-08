الممثل التجاري الأمريكي يعلن نهاية نظام منظمة التجارة العالمية

Photo : YONHAP News

بعد يوم واحد من فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية تتراوح نسبتها بين 10% و50% على الواردات من 90 دولة، أعلن الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" وهو المسؤول عن السياسات التجارية الأمريكية أن نظام منظمة التجارة العالمية الذي كان يعتبر ملائما لصالح الصين، قد انتهى، وقال إن المرحلة القادمة تمثل بداية لما يسمى بـ"جولة ترامب".وأكد "غرير" أن نظام "بريتون وودز"الذي تم تبنيه خلال الحرب العالمية الثانية، ونظام منظمة التجارة العالمية الذي تلاه، لم يعودا قابلين للوجود، معلنا بذلك عمليا نهاية نظام منظمة التجارة العالمية.وأشار "غرير" إلى أن الاستثمارات من كوريا الجنوبية وأوربا في الولايات المتحدة ستسهم في تسريع إعادة التصنيع الأمريكي، في ظل التحولات الراهنة في النظام التجاري العالمي، وأن كوريا الجنوبية ستساعد في إعادة تنشيط صناعة بناء السفن الأمريكية التي شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية نتيجة للمنافسة المتزايدة من الصين ودول أخرى.