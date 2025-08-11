سيول وطوكيو تنسقان لعقد قمة يوم 23 أغسطس

Photo : YONHAP News

أفادت صحيفة يابانية يومية بأن هناك محادثات جارية حاليا لعقد قمة بين قائديْ كوريا الجنوبية واليابان في طوكيو يوم 23 أغسطس.ونقل تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية عن مصادر حكومية يابانية متعددة قولها إن الرئيس "لي جيه ميونغ" يسعى على الأرجح إلى تعزيز علاقات سيول مع طوكيو من خلال زيارة لليابان قبل توجهه إلى الولايات المتحدة لعقد قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث من المتوقع أن يلتقي لي وترامب في البيت الأبيض يوم 25 أغسطس.وأشار التقرير أن وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" زار اليابان أولا بعد توليه منصبه، قبل سفره إلى الولايات المتحدة، وقال إن حكومة الرئيس "لي" تعتبر استقرار العلاقات مع اليابان أمرا بالغ الأهمية في التعامل مع إدارة ترامب.وإذا زار الرئيس الكوري اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، فسوف تكون هذه أول زيارة يقوم بها إلى طوكيو، كما ستكون بمثابة استئناف لـ"دبلوماسية القمة" بين قائديْ البلدين.وفي الوقت الحالي، تقول حكومة كوريا الجنوبية إنه لم يتم الانتهاء من أي شيء في هذا الصدد.