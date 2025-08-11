وكالة سفر روسية تُروّج لرحلات إلى منطقة سياحية جديدة في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تُروّج وكالة سفر روسية لبرنامج سياحي جديد إلى منتجع "وان سان كالما" الساحلي السياحي الجديد في كوريا الشمالية، وهو برنامج يمتد من أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر.ونشرت وكالة "فوستوك إنتور"، التي يقع مقرها في مدينة "فلاديفوستوك"، على موقعها الإلكتروني يوم السبت، ذلك البرنامج الذي يمتد لسبع ليالٍ وثمانية أيام، من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر.وتشمل الباقة، التي يبلغ سعرها حوالي ألف و500 دولار أمريكي للشخص الواحد، للمجموعات المكونة من ثلاثة إلى خمسة أفراد، رحلة بالحافلة من فلاديفوستوك إلى محطة قطار خاسان الروسية لدخول كوريا الشمالية عبر محطة نهر تومين. وسوف يُقيم الضيوف في فندق أربع نجوم شامل جميع الخدمات، برفقة مرشد سياحي روسي.وكانت كوريا الشمالية قد افتتحت منطقة "وان سان كالما" في الأول من يوليو الماضي، ولكن بعد أسبوعين فقط، في 18 يوليو، أعلنت فجأة تعليق الزيارات الخارجية مؤقتا. وبينما تكهن البعض بأن الإغلاق يعود إلى مشاكل رُصدت خلال التجارب التشغيلية، يُرجّح أن كوريا الشمالية قد حلّت تلك المشاكل واستأنفت بيع باقات سياحية للأجانب.