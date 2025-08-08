العلوم كوريا الجنوبية التاسعة عالميا ضمن أفضل 10% من أطروحات العلوم الطبيعية

أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث ياباني أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة التاسعة عالميا في متوسط عدد أطروحات العلوم الطبيعية التي تقع ضمن أعلى 10% من حيث تكرار الاستشهادات.

ووفقا للمعهد الوطني لسياسات العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم اليابانية، يشمل التصنيف الأطروحات المنشورة بين عامي 2021 و2023. وتصدرت الصين القائمة، وتلتها الولايات المتحدة في المركز الثاني. وتشمل الدول الأخرى التي احتلت المراكز العشرة الأولى المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا، بينما احتلت اليابان المرتبة الخامسة في إجمالي عدد الأطروحات، رغم تراجعها إلى المركز الثالث عشر عند النظر فقط إلى الأطروحات التي تقع ضمن أعلى 10% من حيث تكرار الاستشهادات.

وأشارت صحيفة أساهي شيمبون إلى أن إنفاق اليابان على البحث والتطوير لعام 2023، والبالغ 22 تريليون ين، أي ما يعادل 149 مليار دولار أمريكي، يحتل المرتبة الثالثة عالميا.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم أعلى بـ1.4 مرة فقط مما كان عليه في عام 2000، مقارنة بزيادة قدرها 37.2 ضعف في الصين، و8.6 ضعف في كوريا الجنوبية خلال الفترة نفسها.





