إخلاء ودمج 17 فرقة عسكرية كورية خلال 20 عاما بسبب تراجع عدد القوات

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية حلّ أو دمج 17 وحدة عسكرية على مستوى فرقة خلال العقدين الماضيين، نتيجة للانخفاض الكبير في عدد القوات.ووفقا لبيانات عسكرية مُقدّمة إلى النائبة البرلمانية "تشو مي ايه"، ونُشرت أمس الأحد، انخفض عدد الوحدات على مستوى فرقة من 59 وحدة في عام 2006 إلى 42 وحدة فقط حاليا.وانخفض عدد القوات في كوريا الجنوبية من 560 ألفا في عام 2019 إلى 450 ألفا بحلول يوليو 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض معدلات المواليد في البلاد.ويُحذّر الخبراء من أن هذا الرقم يقلّ بمقدار 50 ألفا عن العدد اللازم لردع تهديدات كوريا الشمالية بفعالية، وهو 500 ألف جندي.وقد تأثر الجيش بشكل خاص، حيث انخفض عدد قواته بمقدار 100 ألف جندي خلال السنوات الست الماضية ليصل إجماليه الحالي إلى 200 ألف جندي. ونتيجة لذلك، أصبحت كل فرقة مسؤولة عن منطقة عملياتية أوسع، مما يثير مخاوف بشأن انخفاض الكفاءة وتراجع القدرات الدفاعية.