كوريا الشمالية تبدأ تفكيك مكبرات الصوت على الحدود مع كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الشمالية في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين، بعد خمسة أيام من إزالة كوريا الجنوبية مكبرات الصوت الدعائية الخاصة بها في محاولة لتخفيف التوتر بين الجانبين.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة أول من أمس السبت أنها رصدت نشاطا يشير إلى أن كوريا الشمالية تُزيل مكبرات الصوت في أجزاء من المنطقة الحدودية. وأكدت هيئة الأركان المشتركة أنها ستواصل المراقبة لتحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد فككت جميع منشآت مكبرات الصوت على طول الحدود.وكانت كوريا الشمالية قد نشرت مكبرات الصوت في حوالي 40 موقعا، وتشير التقارير إلى أن بعضها قد فُكك بالفعل.وأوقفت كوريا الجنوبية بث مكبرات الصوت يوم 11 يونيو، بعد وقت قصير من تولي الرئيس "لي جيه ميونغ" منصبه، وأكملت إزالة جميع مكبرات الصوت الدعائية الثابتة البالغ عددها 20 مكبرا يوم الثلاثاء الماضي.وكانت سيول قد استأنفت بثها الإذاعي باتجاه الشمال في يونيو من العام الماضي، لأول مرة منذ ست سنوات، ردا على إرسال بيونغ يانغ بالونات مليئة بالقمامة عبر الحدود. وردا على ذلك، قامت كوريا الشمالية بتركيب مكبرات صوت خاصة بها، والتي أفادت التقارير بأنها تصدر ضوضاء مزعجة، بما في ذلك صرير معدني.