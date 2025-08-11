واشنطن تسعى لإقناع سيول بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.8% من الناتج المحلي

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد سعت لإقناع كوريا الجنوبية بزيادة إنفاقها الدفاعي من 2.6% إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الثنائية العام الماضي.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أول من أمس السبت، نظرت الولايات المتحدة أيضا في مطالبة كوريا الجنوبية بدعم نشر القوات الأمريكية علنا بهدف ردع كل من الصين وكوريا الشمالية.واستنادا إلى وثائق حكومية أمريكية داخلية، سلط التقرير الضوء على حالات استخدمت فيها واشنطن التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف الأمن القومي خلال محادثات تجارية مع دول مختلفة.كما يُزعم أن اتفاقية التعريفات الجمركية تضمنت بنودا تُلزم سيول بزيادة الإنفاق الدفاعي، والمساهمة بشكل أكبر في تكلفة تمركز القوات الأمريكية، وإصدار بيان يُؤيد مرونة عملياتية أكبر للقوات الأمريكية في كوريا لمواجهة الصين.من جانبها، أكدت حكومة كوريا الجنوبية أن القضايا المتعلقة بالدفاع كانت جزءا من جدول أعمال المفاوضات، على الرغم من استبعادها في النهاية من الاتفاق النهائي. ومع ذلك، لا تزال هناك تكهنات بأن هذه الموضوعات قد تطفو على السطح مجددا عندما يلتقي الرئيس "لي جيه ميونغ" بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مباحثات القمة بينهما في واشنطن، في وقت لاحق من هذا الشهر.