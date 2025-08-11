المحلية اتهام مواطن كوري بمخالفة قانون معايير العمل لمضايقته عاملا مهاجرا

تم توجيه اتهام بانتهاك قانون معايير العمل إلى رجل كوري جنوبي قام بربط عامل سريلانكي مهاجر بحمولة من الطوب على رافعة شوكية ورفعه في الهواء.

وأعلنت وزارة العمل عن نتائج تحقيقاتها في تلك الواقعة أمس الأحد، في أعقاب غضب شعبي إزاءها.

وخلصت السلطات إلى أن الفعل يُشكل اعتداء ومضايقة في مكان العمل، وفرضت غرامة قدرها ثلاثة ملايين وون على الجاني، أي حوالي 2500 دولار.

وتوصلت الوزارة إلى أن مزاعم التنمر ارتكبه فرد واحد، ولم يكن جماعيا، كما كشف التحقيق أيضا عن انتهاكات عمالية في شركة الطوب التي وقعت فيها الحادثة، بما في ذلك تأخير دفعات إجمالية قدرها 29 مليون وون من الأجور غير المدفوعة ومساهمات المعاشات التقاعدية لـ21 عاملا، مع استحقاق الضحية السريلانكي مبلغ 250 ألف وون.







