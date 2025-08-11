سون هُنغ مين يُعادل النتيجة في أول ظهور له مع لوس أنجلوس إف سي

Photo : YONHAP News / AFP

حصل اللاعب الكوري "سون هنغ مين" على ركلة جزاء أحرز من خلالها التعادل لفريقه، في أول ظهور له مع نادي "لوس أنجلوس" لكرة القدم، بعد ثلاثة أيام فقط من انضمامه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك بعد مسيرة امتدت لعقد من الزمن مع فريق "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنغليزي الممتاز.ودخل سون المباراة كبديل في الدقيقة 61 خلال مباراة فريقه "لوس أنجلوس إف سي"، خارج أرضه، ضد فريق "شيكاغو فاير إف سي" في ملعب "سيات جيك" في "بريدج فيو"، في "إلينوي"، أول من أمس السبت.وتسبب في ركلة الجزاء الحاسمة في الدقيقة 77، عندما كان لوس أنجلوس إف سي متأخرا بنتيجة 2 مقابل 1.وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليتقدم فريق "لوس أنجلوس إف سي" إلى المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية.