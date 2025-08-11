الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

سون هُنغ مين يُعادل النتيجة في أول ظهور له مع لوس أنجلوس إف سي

Write: 2025-08-11 11:04:49

سون هُنغ مين يُعادل النتيجة في أول ظهور له مع لوس أنجلوس إف سي

Photo : YONHAP News / AFP

حصل اللاعب الكوري "سون هنغ مين" على ركلة جزاء أحرز من خلالها التعادل لفريقه، في أول ظهور له مع نادي "لوس أنجلوس" لكرة القدم، بعد ثلاثة أيام فقط من انضمامه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك بعد مسيرة امتدت لعقد من الزمن مع فريق "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنغليزي الممتاز.
ودخل سون المباراة كبديل في الدقيقة 61 خلال مباراة فريقه "لوس أنجلوس إف سي"، خارج أرضه، ضد فريق "شيكاغو فاير إف سي" في ملعب "سيات جيك" في "بريدج فيو"، في "إلينوي"، أول من أمس السبت.
وتسبب في ركلة الجزاء الحاسمة في الدقيقة 77، عندما كان لوس أنجلوس إف سي متأخرا بنتيجة 2 مقابل 1.
وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليتقدم فريق "لوس أنجلوس إف سي" إلى المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية.





قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;