وزير المالية الكوري يؤكد لوكالة موديز على اتخاذ إجراءات مالية جريئة

Photo : YONHAP News

أكد وزير المالية الكوري "كو يون تشول" لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن كوريا الجنوبية سوف تحفز النمو الاقتصادي من خلال مبادرات مالية جريئة تهدف إلى تحقيق آثار استثمارية عالية الإنتاجية.وصرحت وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأحد أن "كو" أدلى بهذه التصريحات خلال المشاورات السنوية مع وكالة التصنيف الائتماني التي عُقدت يوم الجمعة، حيث أكد على استراتيجية الحكومة لتعزيز دورة إيجابية يُسهم فيها النمو الاقتصادي في تخفيض نسبة الدين الوطني.وأشارت موديز إلى أن عبء ديون كوريا الجنوبية لا يزال في حدود المعقول مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى.وفي إشارة إلى مفاوضات التعريفات الجمركية التي اختتمت مؤخرا مع واشنطن، قال كو إن كوريا الجنوبية ستسعى إلى فرص نمو جديدة من خلال تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في قطاعات رئيسية مثل بناء السفن وأشباه الموصلات والبطاريات الثانوية.وكانت موديز قد أكدت آخر تصنيف ائتماني لكوريا الجنوبية عند "ايه ايه 2" مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل من العام الماضي.ومن المتوقع أن تُعلن الوكالة عن تصنيفها المُحدث في العام القادم.