فريق التحقيقات الخاص يداهم شركة إنشاءات ضمن تحقيقاته مع السيدة الأولى السابقة

Photo : YONHAP News

داهم فريق التحقيقات الخاص شركة مقاولات في إطار تحقيقاته مع السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي". وأوضح الفريق في إشعار للصحفيين اليوم الاثنين أنه بدأ عملية تفتيش ومصادرة في شركة "صو هي" للإنشاءات في منطقة "صو تشو" في وسط سيول.وجاءت هذه المداهمة بعد أن حصل الفريق على معلومات تفيد بأن مسؤولا في الشركة قد اشترى عقدا من الألماس من شركة "فان كليف آند آربلز"، تُقدر قيمته بحوالي 60 مليون وون، أي ما يعادل 43 ألف دولار أمريكي تقريبا.وينظر فريق المحققين، الذي يُعتقد أنه حدد تهم الرشوة في أمر التفتيش والمصادرة، في شكوك حول إهداء المقاول ذلك العقد للسيدة الأولى السابقة في عام 2022 لكسب ودها فور فوز زوجها في الانتخابات الرئاسية، حيث ظهرت كيم وهي ترتدي قلادة مشابهة خلال قمة الناتو في عام 2022. وعقب القمة، تم تعيين "باك سونغ غُن"، صهر رئيس شركة "صو هي" للإنشاءات "لي بونغ غوان"، رئيسا لمكتب رئيس الوزراء آنذاك "هان دوك سو".وتبيّن لاحقا أن قلادة كيم مزيفة، لكن الفريق يشتبه في أنه تم استبدال الحقيقية بأخرى مزيفة.وقد ادعت السيدة الأولى السابقة لاحقا أنها اشترت القلادة المزيفة من هونغ كونغ كهدية لوالدتها.