بيونغ يانغ تنتقد خطط سيول وواشنطن لإجراء مناورات أولتشي العسكرية السنوية

Photo : KBS News

انتقد وزير الدفاع الكوري الشمالي بشدة خطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة في وقت لاحق من هذا الشهر، محذرا من أن بيونغ يانغ ستمارس حقها في الدفاع عن النفس في حالة تعرضها لأي استفزاز.ونقلت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الاثنين عن وزير الدفاع الجنرال "نو كوانغ تشول" قوله في بيان أمس الأحد إن بيونغ يانغ تُدين بشدة تحركات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاستفزازية التي تُظهر بوضوح موقف المواجهة العسكرية مع كوريا الشمالية.جاء ذلك قبل أسبوع من مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية بين سيول وواشنطن، والمقرر إجراؤها في الفترة من 18 إلى 28 أغسطس.وأضاف البيان أن جيش كوريا الشمالية سيتعامل مع التدريبات الحربية "بموقف مضاد شامل وحازم"، وأنه يعتزم ممارسة حقه السيادي في الدفاع عن النفس "في حالة حدوث أي استفزاز يتجاوز خط الحدود".وقد أعلنت سيول وواشنطن يوم الخميس الماضي عن عزمهما إجراء مناورة محاكاة لمركز القيادة، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية، ولكن تم تعديل التدريبات هذا العام جزئيا، حيث تم تأجيل حوالي 20 من أصل 40 تدريبا، كانت مقررة في الأصل، إلى الشهر القادم بسبب موجة الحر المستمرة.