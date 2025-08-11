توقعات بهطول أمطار وسماء غائمة في المناطق الوسطى والجنوبية

Photo : YONHAP News

من المتوقع هطول أمطار وسماء غائمة في المناطق الوسطى والجنوبية من كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين.وقال تقرير صار عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المرجح أن تشهد المناطق الواقعة على طول الساحل الجنوبي هطول أمطار بمعدلات تصل إلى 100 ملليمتر حتى يوم الغد الثلاثاء، بينما سيصل معدل هطول الأمطار في جزيرة جيجو إلى 80 ملليمترا خلال اليوم والغد، مصحوبة برياح قوية.وقد تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة تصل معدلاتها إلى حوالي 30 ملليمترا في الساعة.وسوف تشهد مناطق في مقاطعتيْ شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" حوالي خمسة ملليمترات من الأمطار، بينما من المرجح أن تشهد مقاطعتا كيونغ كي وكانغ وان زخات مطرية متفرقة.وسوف تبلغ درجات الحرارة العظمى خلال نهار اليوم الاثنين 31 درجة مئوية في سيول، و29 درجة في ديغو، و28 درجة في كوانغ جو، أي أقل بدرجة إلى خمس درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد.