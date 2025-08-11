الرئيس الكوري يعقد قمة مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي في سيول

Photo : YONHAP News

سيعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مباحثات قمة اليوم الاثنين مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي "تو لام"، الذي يعتبر القائد الفعلي للبلاد، في أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي رفيع المستوى منذ تولي الرئيس الكوري منصبه في يونيو الماضي.وأوضح بيان صادر عن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن "تو لام" قد وصل إلى سيول أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.وقد وصل القائد الفيتنامي إلى المكتب الرئاسي في يونغ سان صباح اليوم لحضور حفل استقبال، وبعد ذلك سيعقد قمة مع الرئيس "لي" لمناقشة التعاون في مجالات تشمل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثاتهما.وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين، سيقيم الرئيس الكوري مأدبة عشاء رسمية يحضرها قادة كبرى المجموعات والمنظمات التجارية، إلى جانب ممثلين رئيسيين عن قطاعات واسعة.يذكر أن فيتنام عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي تُعدّ ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 86.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، كما يعمل في فيتنام حاليا أكثر من عشرة آلاف شركة كورية جنوبية.