معدلات تأييد الرئيس لي تنخفض إلى أقل مستوياتها منذ تنصيبه

سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أقل مستوياتها منذ تنصيبه.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرتها شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من أغسطس الجاري على 2506 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 56.5%، بانخفاض قدره 6.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات المعارضة 38.2%، بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويرجع السبب في تراجع معدلات تأييد الرئيس "لي" إلى الجدل حول الضريبة المفروضة على بيع الأسهم، والشكوك حول قيام نائب برلماني الحزب الديمقراطي الحاكم "لي تشون سوك" بتداول الأسهم باسم شخص آخر، والجدل حو العفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال لوزير العدل السابق "تشو كوك"، والنائبة السابقة "يون مي هيانغ".ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.وفي استطلاع آخر تم إجراؤه يومي السابع والثامن من أغسطس على 1006 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 48.4%، بانخفاض قدره 6.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 30.3%، بارتفاع نسبته 3.1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص3.1%.