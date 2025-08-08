كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تعزيز التعاون في الزراعة

Photo : YONHAP News

أجرت وزيرة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية "سونغ مي ريونغ" محادثات اليوم الاثنين مع وزير الزراعة والغابات ومصائد الأسماك الياباني "شينجيرو كويزومي" على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجة كوريا الجنوبية والصين واليابان الذي عُقد اليوم في مدينة إنتشون الكورية.وتبادل الجانبان الكوري والياباني الآراء حول القضايا التي تهم المصالح المشتركة، ليس فقط في مجال التعاون الزراعي العام، بل وأيضا في التعاون بشأن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، وإقامة معرض البستنة الدولي في اليابان، وثقافة الأطعمة الكورية، وغيرها من المجالات المتنوعة.كما تبادلا الآراء حول سبل توسيع دخول المنتجات الزراعية والغذائية الكورية للسوق اليابانية.وقالت الوزيرة الكورية "سونغ" إن كوريا الجنوبية واليابان تشتركان في هياكل زراعية متشابهة وفي تحديات مشتركة، كما يمكن للبلدين تعزيز القدرات التنافسية المتبادلة والاستدامة من خلال التعاون العملي.وأعربت عن أملها في أن تكون المحادثات نقطة انطلاق لتوسيع نطاق التعاون الزراعي بين سيول وطوكيو.