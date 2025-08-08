4.3 % انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من أغسطس

Photo : YONHAP News

شهدت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضا في أول 10 أيام من شهر أغسطس الجاري.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين أن قيمة إجمالي الصادرات الكورية في أول 10 أيام من أغسطس بلغت 14.7 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ متوسط قيمة الصادرات اليومية 2.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 9.3% مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات سجلت زيادة بنسبة 12%، والسفن بنسبة 81.3%، والسيارات بنسبة 8.5%، بينما انخفضت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 19.4%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 4.5%.وزادت حصة أشباه الموصلات من إجمالي حجم الصادرات الكورية بنسبة 3.9% لتصل إلى 26.5%.وسجلت الصادرات الكورية زيادة لكل من فيتنام وتايوان، فيما انخفضت للصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.