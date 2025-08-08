خط جوي محلي في كوريا أكثر الخطوط الجوية ازدحاما في العالم

Photo : YONHAP News

أظهرت إحصاءات رسمية أن أكثر خطوط الطيران ازدحاما في العالم خلال العام الماضي كان خطا محليا في كوريا الجنوبية.ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اتضح أن الخط الجوي الذي يربط بين مطار "كيم بو" في سيول ومطار جيجو، كان الأكثر ازدحاما على مستوى العالم، حيث استخدمه أكثر من 13 مليون مسافر.كما اتضح أن 9 من بين أكثر 10 خطوط جوية ازدحاما على مستوى العالم، تربط المناطق الآسيوية والباسيفيكية.أما في أمريكا الشمالية فكان أكثر الخطوط ازدحاما هو الخط الذي يربط بين نيويورك ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة، حيث استخدمه حوالي 2.2 مليون مسافر في العام الماضي.وفي أوربا، كان خط برشلونة - بالما دي مايوركا في إسبانيا هو الأكثر ازدحاما.وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول كأكبر سوق للطيران، حيث نقلت 876 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بالعام الأسبق، وتلتها الصين بـ741 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بالعام الأسبق.