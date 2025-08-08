كوريا الشمالية تدين التدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن

Photo : YONHAP News

هدد وزير الدفاع الكوري الشمالي في بيان أصدره اليوم ونشرته وسائل الإعلام الكورية الشمالية، بممارسة حق الدفاع عن النفس بشكل صارم ضد أي استفزازات تتجاوز الخط الأحمر، وذلك قبيل إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "أولتشي فريدوم شيلد" الأسبوع القادم.وأدان الوزير الكوري الشمالي "نوه كوانغ تشول" بشدة ما أسماه بـ"الإجراءات الاستفزازية التي تمثل نهجا صداميا من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجاه بيونغ يانغ"، وحذر من التبعات الأمنية الخطيرة التي قد تنجم عنها في المنطقة.وقال البيان إن تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" التي يتم إجراؤها كمحاكاة لحرب نووية فعلية، تشكل استفزازا عسكريا مباشرا وتهديدا حقيقيا ضد كوريا الشمالية.وأضاف أن التهديدات العسكرية أحادية الجانب، ومحاولات المواجهة من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، هي الأسباب الأساسية للتغيرات السلبية في الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها.وقد أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن إجراء تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" المشتركة التي تهدف إلى الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية في حالة وقوع أزمة، خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثامن والعشرين من أغسطس الجاري.