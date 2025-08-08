الرئيس الكوري يعقد أول قمة منذ تنصيبه مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" محادثات قمة اليوم الاثنين مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي "تو لام" الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية.وأكد الرئيس "لي" أن فيتنام دولة جارة مهمة للغاية بالنسبة لكوريا الجنوبية، وأن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم فيها قائد أجنبي لكوريا الجنوبية منذ انطلاق الحكومة الكورية الجديدة، وهو ما يدل على مدى أهمية فيتنام بالنسبة لكوريا.وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن فيتنام هي بلد لشعب عظيم جدا، وأنه إذا نظرنا إلى التاريخ سنجد أن فيتنام دولة قوية تمكنت من الانتصار على الجيوش الأجنبية وتحقيق الوحدة الوطنية.وقال إنه واثق من أن فيتنام ستنمو بسرعة لتصبح واحدة من الدول الرائدة على الساحة العالمية.وأكد الرئيس أيضا على أن نمو وتطور فيتنام، التي هي ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 آلاف شركة كورية تعمل في فيتنام، بينما يعمل عشرات الآلاف من المواطنين الفيتناميين في كوريا الجنوبية.وأعرب عن أمله في أن تقوم الحكومتان الكورية والفيتنامية بإيلاء اهتمام خاص بسلامة شركات ومواطني البلدين وضمان حرية أنشطتهم الاقتصادية والتجارية.ومن جانبه، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي "تو لام" إن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الأولى في مجالي الاستثمار المباشر والسياحة في فيتنام، والثانية في مجال التعاون التنموي، مما يجعلها شريكا مهما للغاية بالنسبة لبلاده. وأشاد بزيادة التعاون الدفاعي بين البلدين، والتعاون على مستوى الحكومات الإقليمية وتوسيع التبادلات بين الشعبين الفيتنامي والكوري.وأكد "لام" أن فيتنام مستعدة لإجراء مناقشات معمقة لتوسيع التعاون الفعال مع كوريا الجنوبية، وهو ما سيمكّن البلدين من الإسهام بشكل إيجابي في تحقيق السلام والأمن والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي.