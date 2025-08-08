سيول تعرب عن القلق من الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أصدرته أمس الأحد عن قلقها العميق إزاء احتمالية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك على خلفية موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة احتلال مدينة غزة.وأكدت الوزارة أن الحكومة الكورية ظلت تدعم حل الدولتين في فلسطين، وأنها تعارض كل الإجراءات التي تعيق تحقيق ذلك الحل.كما أكدت على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف المعنية أقصى الجهود لحماية المدنيين، من خلال إعلان وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان الوصول الإنساني دون عوائق، والالتزام الصارم بالقوانين الدولية.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد أقر يوم الجمعة الماضي خطة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" لفرض السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.