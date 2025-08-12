الحكومة الكورية تُقرض الأرز للقطاع الخاص لأول مرة بسبب ارتفاع الأسعار

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية، لأول مرة، إقراض احتياطياتها من الأرز للقطاع الخاص مع استمرار ارتفاع أسعاره.وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الاثنين أنها ستُقرض المخزونات الحكومية من الأرز للموزعين المحليين حتى نهاية أغسطس بهدف استعادتها مع بدء حصاد الأرز الجديد هذا العام، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن انخفاض المعروض في السوق، وبالتالي تعتزم الوزارة توريد 30 ألف طن من الأرز الحكومي.وأوضحت الوزارة أنه بدلا من إجراء مبيعات عامة كما كان الحال في السابق، ستُقرض الحكومة الأرز المحصود في عام 2024 وتستلم الأرز المحصود في عام 2025 في المقابل كجزء من استراتيجيتها الجديدة.ومع ذلك، من المتوقع أن يقلّ الـ30 ألف طن المطلوب توريدها عن الكمية المطلوبة بنهاية العام، مما قد يؤثر على إنتاج الأرز لموسم حصاد 2025.وفي أغسطس، بلغ متوسط سعر التجزئة للـ20 كيلوغراما من الأرز 58 ألف وون، أي حوالي 42 دولارا أمريكيا، وهو أعلى بنسبة تزيد عن 10% من المعتاد، ويقترب من عتبة مقاومة السعر البالغة 60 ألف وون.