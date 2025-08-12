الرئيس يصدر عفوا خاصا عن تشو كوك وزير العدل السابق

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" عفوا خاصا عن "تشو كوك" وزير العدل السابق والرئيس السابق لحزب إعادة بناء كوريا، وذلك في إطار الجولة الأولى من العفو الذي يتم إصداره قبل حلول عيد الاستقلال هذا الأسبوع.وأعلنت الحكومة أمس الاثنين أن العفو سيشمل 836 ألفا و687 شخصا، من بينهم 27 سياسيا ومسؤولا حكوميا سابقا، و16 من قادة الأعمال. وتشمل القائمة وزير العدل السابق تشو، الذي أُدين بانتهاكات في قبول أبنائه في الجامعات والتدخل غير القانوني في عملية تفتيش حكومية، بالإضافة إلى زوجته تشونغ كيونغ سيم، التي أُدينت بشراء أسهم باسم شخص آخر واستخدام معلومات داخلية للاستثمار في صندوق استثمار خاص.كما تم العفو عن النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم "تشيه كانغ اوك" الذي كان قد أُدين بإصدار شهادات تدريب مزورة لابن تشو لتقديمها عند التقديم للجامعة، وكذلك النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي "يون مي هيانغ"، التي أُدينت باختلاس تبرعات لضحايا كوريين من الاسترقاق الجنسي.ومن مجتمع الأعمال، تم العفو عن الرئيس السابق لشركة إس كيه للشبكات "تشي شين وان"، ونائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات السابق "تشيه جي سونغ"، ورئيسي سام سونغ السابقين "جانغ تشونغ جي" و"باك سانغ جين"، وأُعيدوا إلى مناصبهم.