الشرطة تؤكد عدم وجود أي متفجرات بعد تهديد بوجود قنبلة في متجر في كوانغ جو

Photo : YONHAP News

أطلقت شرطة مدينة "كوانغ جو" أمس الاثنين عملية بحث بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة استهدف فرعا وهميا لمتجر متعدد الأقسام، حيث أرسلت وحدات خاصة إلى موقعين، لكنها لم تعثر على أي متفجرات.ووفقا لمركزي شرطة "دونغ بو" و"صو بو" في كوانغ جو، تم إرسال الضباط بعد ورود مكالمة طوارئ على الرقم 112 في الساعة 9:30 صباحا تفيد بزرع قنبلة في متجر لوتي متعدد الأقسام في منطقة "صو" في كوانغ جو، وهو فرع غير موجود.وتم إرسال وحدات خاصة إلى كل من متجر لوتي متعدد الأقسام في منطقة دونغ ومتجر شين سيه غيه متعدد الأقسام في منطقة صو، لكن لم يتم العثور على أي متفجرات.ولأن التهديد وُجّه قبل ساعات العمل، لم يحدث أي اضطراب كبير، على الرغم من إجلاء بعض الموظفين. وانتهى البحث حوالي الساعة 12:25 ظهرا، وعاد كلا المتجرين إلى العمل بشكل طبيعي.وجاء هذا الحادث في أعقاب اعتقال طالب في المرحلة الإعدادية ورجل في العشرينيات من عمره مؤخرا على خلفية تهديدات مماثلة عبر الإنترنت بوجود قنابل تستهدف متاجر متعددة الأقسام.