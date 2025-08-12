أمطار غزيرة تهطل على جنوب ووسط كوريا مع انحسار موجة الحر

Photo : YONHAP News

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكورية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة جيجو وجنوب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، قبل أن تنتقل إلى المناطق الوسطى يوم الغد الأربعاء.وتحت تأثير جبهة هوائية ثابتة، شهدت أجزاء من جزيرة جيجو والساحل الجنوبي، هطول أمطار بمعدل وصل إلى 50 ملليمترا حتى ظهر أمس الاثنين، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إضافية تتراوح معدلاتها بين 20 و60 ملليمترا في مناطق جنوب جولا الساحلية، وبوسان وأولسان، وجنوب كيونغ سانغ، وما يصل إلى 80 ملليمترا أو أكثر في بعض المناطق الأخرى.ومن المتوقع أن تشهد كوانغ جو، ومناطق جنوب جولا الداخلية، وشمال جولا، وديغو، وشمال كيونغ سانغ، هطول أمطار بمعدلات تتراوح بين 5 و40 ملليمترا، وعلى الساحل الجنوبي بما يتراوح بين 10 و30 ملليمترا في الساعة. وفي يوم الغد الأربعاء، ستشهد المنطقة الوسطى، بما في ذلك منطقة سيول الحضرية، هطول أمطار تتراوح بين 30 و80 ملليمترا مع تجاوز بعض المناطق 100 ملليمتر.مع استمرار السماء الغائمة والأمطار، خفّت موجة الحر الأخيرة إلى حد كبير، ولم يتبقَّ سوى مدينة باجو تحت تحذير من الحرارة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على مستوى كوريا بين 19 و24 درجة مئوية في الصباح و25 و33 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، اليوم الثلاثاء. كما حذّرت السلطات من ارتفاع المد والجزر بسبب قوة جاذبية القمر، ونصحت بتوخي الحذر على طول السواحل الجنوبية، حيث يُتوقع حدوث أمواج قوية.