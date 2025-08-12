تراجع مؤشر البورصة الكورية مع ترقب إشارات اقتصادية أمريكية

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية على انخفاض طفيف أمس الاثنين، حيث ظل المستثمرون على الحياد قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وانتهاء الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على الواردات الصينية.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، بمقدار 3.24 نقطة، أي بنسبة 0.1%، أمس الاثنين ليغلق عند 3206.77 نقطة.وقد تباين أداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث فقد انخفض سهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 1.11% ليصل إلى 71 ألف وون، بينما ارتفع سهم منافستها في قطاع الرقائق، إس كيه هاينكس، بنسبة 4.09% ليصل إلى 267 ألف وون.وتراجع سهم شركة هيون ديه للصناعات الثقيلة بنسبة 0.54% ليصل إلى 464 ألف وون، كما تراجع سهم هانوا أوشن بنسبة 9.09% ليصل إلى 107 آلاف وون. وانخفض سهم شركة كوريا للطاقة الكهربائية بنسبة 1.89% ليصل إلى 39 ألف وون، بينما ارتفع سهم شركة بوسكو القابضة بنسبة 3.72% ليصل إلى 306 آلاف و500 وون.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر كوسداك الخاص بشركات التكنولوجيا، بنسبة 0.32% ليغلق عند 811.85 نقطة.