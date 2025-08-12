انخفاض الوظائف الشاغرة لأقل مستوى في 26 عاما وسط ركود قطاع التصنيع الكوري

Photo : YONHAP News

انخفض عدد الوظائف الشاغرة لكل باحث عن عمل في كوريا الجنوبية إلى 0.4% في شهر يوليو الماضي، وهي أقل نسبة لأشهر يوليو منذ 26 عاما، وذلك بسبب تباطؤ قطاع التصنيع.وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الكورية أمس الاثنين أن إعلانات الوظائف الجديدة على منصة "إمبلويمنت 24" التابعة للوزارة، قد انخفضت بنسبة 16.9% على أساس سنوي لتصل إلى 165 ألف وظيفة، بينما ارتفع عدد الباحثين عن عمل الجدد بنسبة 5.5% ليصل إلى 411 ألفا.وبذلك، انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد المتقدمين لتصل إلى 0.40%، مقارنة بـ0.51% في العام الماضي. ولم تشهد هذه النسبة انخفاضا كبيرا في أشهر يوليو منذ عام 1999. وأرجع مسؤول كبير في الوزارة هذا الانخفاض إلى التباطؤ الكبير في قطاع التصنيع، الذي شهد انخفاضا حادا في أعداد الوظائف والتوظيف.وارتفع عدد المشتركين في تأمين العمل بنسبة 1.2% على أساس سنوي، أي ما يعادل 180 ألف مشترك، ليصل إلى 15.6 مليون مشترك، وهي أقل زيادة مسجلة منذ 22 عاما خارج فترة جائحة كورونا، مع انخفاض في قطاعي التصنيع والبناء.