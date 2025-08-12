دي إل توفر 200 مليار وون تمويلا إضافيا لحماية يوتشون إن سي سي من الإفلاس

Photo : YONHAP News

ستضخ مجموعة "دي إل" مبلغ 200 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 143 مليون دولار أمريكي، في شركة "يوتشون إن سي سي"، إحدى أبرز منشآت تكسير النافثا في كوريا، لتفادي الإفلاس في ظل تدهور الأوضاع في قطاع البتروكيماويات.ووفقا لشركة "دي إل" القابضة، وشركتها التابعة دي إل للكيماويات، فقد أقرّ مجلسا إدارتهما اقتراحا في اجتماعهما الطارئ أمس الاثنين لتوفير التمويل الإضافي لشركة "يوتشون إن سي سي".وتتضمن الخطة زيادة رأس المال من خلال إصدار شركة دي إل للكيماويات أسهما جديدة بقيمة 200 مليار وون، مع قيام الشركة القابضة بشراء 823 ألف و86 سهما بقيمة تصل إلى حوالي 177.8 مليار وون.يذكر أن شركة "يوتشون إن سي سي" هي مشروع مشترك تم تأسيسه بواسطة مجموعة "دي إل" ومجموعة "هان هوا" في عام 1999. ورغم أن تلك الشركة تحتل المرتبة الثالثة في كوريا من حيث الطاقة الإنتاجية للإيثيلين، إلا أنها بدأت تسجل أداء ضعيفا منذ حوالي خمس سنوات بسبب فائض المعروض من الصين.وقد أغلقت شركة "يوتشون إن سي سي" مؤخرا أحد مصانعها في مدينة "يو سو" في مقاطعة جنوب جولا، وواجهت احتمالية الإفلاس.