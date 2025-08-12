المحكمة تعقد جلسة استماع للنظر في إصدار مذكرة توقيف للسيدة الأولى السابقة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد محكمة سيول المركزية جلسة استماع في الساعة 10:10 من صباح اليوم الثلاثاء، للنظر في إصدار مذكرة توقيف بحق السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، في ظل التحقيقات التي يجريها فريق التحقيقات الخاص في سلسلة من اتهامات بالفساد ضدها.وكان فريق التحقيقات الخاص قد طلب إصدار مذكرة توقيف بحق كيم يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى اتهامات بانتهاكها لقانون أسواق رأس المال وقوانين أخرى.وقدم الفريق هذا الطلب بعد استجواب كيم بشأن مزاعم تورطها في مخطط للتلاعب بأسعار الأسهم، والتدخل في الترشيحات الانتخابية، وتلقيها رشاوى مقابل الحصول على خدمات تجارية.وسوف يحضر جلسة اليوم ثمانية أشخاص، بمن فيهم المدعي العام "هان مون هيوك"، الذي حقق مع السيدة الأولى السابقة فيما يتعلق بمخطط التلاعب بأسهم شركة "دويتشه موتورز".وفي حالة الموافقة على ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا التي يُحتجز فيها رئيس سابق وزوجته في نفس الوقت.