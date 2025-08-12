الرئيس الكوري يحث فيتنام على الانضمام لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

حثّ الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" الزعيم الفيتنامي "تو لام"، على الانضمام إلى جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.ووجّه الرئيس هذه الدعوة أمس الاثنين خلال عشاء رسمي أقامه لرئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي في دار الضيافة الحكومية التابعة للمكتب الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه"، في سيول، حيث قال إن هذا العام يصادف الذكرى الثمانين على استقلال كوريا واستقلال فيتنام.وأكد الرئيس أن حكومته سترد بحزم على الاستفزازات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية بالتعاون مع المجتمع الدولي، مع العمل في الوقت نفسه على استئناف الحوار بين الكوريتين وتمهيد الطريق للسلام والتعايش في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتعاون، ودعا فيتنام إلى الانضمام إلى سيول في هذه المسيرة.من جانبه قال الزعيم الفيتنامي إنه منذ أن ارتقت الدولتان بعلاقاتهما إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية الشاملة في عام 2022، تعمّقت علاقاتهما في جميع المجالات، مما عاد بفوائد ملموسة على شعبيهما. وأرجع هذه الإنجازات إلى الجهود الدؤوبة للحكومتين، بالإضافة إلى المساهمات الفعّالة والملموسة لقادة الأعمال الكوريين والفيتناميين.