أغنية غولدن من فيلم صائدو شياطين الكيبوب تتصدر قائمة بيلبورد هوت 100

Photo : YONHAP News

تصدرت أغنية "غولدن"، من فيلم "صائدو شياطين الكيبوب" العالمي الشهير على منصة "نتفليكس"، قائمة "بيلبورد هوت 100".وقال تقرير نشرته مجلة "بيلبورد" الأمريكية المتخصصة في صناعة الموسيقى، أمس الاثنين، حول عرضها التقديمي لمخطط الأغاني المنفردة الرئيسي القادم، إن أغنية "غولدن"، التي تؤديها فرقة الفتيات الكورية الخيالية "هانتر إكس" في الفيلم، تقدمت مركزا واحدا عن الأسبوع السابق، لتحتل المركز الأول، متفوقة على أغنية "أورديناري" للمغني "أليكس وارين".وأضافت بيلبورد أن "غولدن" هي الأغنية التاسعة المرتبطة بالكيبوب التي تتصدر قائمة هوت 100.ويُصنف مخطط "هوت 100" الأغاني الأكثر شعبية في الولايات المتحدة من جميع الأنواع، بناء على بيانات البث والبث الإذاعي والمبيعات.وحتى الآن، كانت فرقة الفتيان الكورية "بي تي إس"، وأعضاؤها جيمين وجونغ كوك، الفرقة الكورية الوحيدة التي تتصدر القائمة.