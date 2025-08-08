الرئيس الكوري يبحث مع رئيس وزراء هولندا التعاون في أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الهولندي "ديك شوف"، حيث ناقشا التعاون الثنائي في عدة مجالات.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" أمس الاثنين، بأن الرئيس أجرى أول مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء الهولندي منذ توليه منصبه.وأعرب شوف، خلال المكالمة عن أمله في أن تتطور علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بشكل أكبر في ظل الحكومة الكورية الجديدة، وردا على ذلك، اقترح الرئيس الكوري أن يحافظ البلدان، بصفتهما شريكين استراتيجيين وحليفين في مجال أشباه الموصلات، على تواصل نشط على جميع المستويات لتعزيز التعاون الجوهري.كما أشار الجانبان إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته العلاقات الثنائية مؤخرا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، واتفقا على العمل معا لتعميق التبادلات والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات مستقبلا.