الرئيس الكوري يزور الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي

Write: 2025-08-12 13:30:03Update: 2025-08-12 13:37:18

Photo : YONHAP News

سيقوم  الرئيس الكوري  "لي  جيه  ميونغ"  بزيارة إلى  الولايات  المتحدة تلبية  لدعوة  من  نظيره  الأمريكي "دونالد  ترامب".
وصرحت  "كانغ يو  جونغ"  المتحدثة باسم  المكتب  الرئاسي الكوري  اليوم  بأن  الرئيس  سيزور  الولايات  المتحدة في  الفترة  من  24  إلى  26  من  الشهر  الجاري لعقد  قمة  مع  الرئيس  الأمريكي.
وأضافت  المتحدثة أن  تلك  القمة  ستكون  أول  لقاء  مباشر  بين  الرئيسين الكوري  والأمريكي،  حيث  يناقشان  سبل  تطوير  التحالف بين  البلدين  ليصبح  تحالفا  استراتيجيا شاملا  ومستقبليا،  استجابة للبيئة  الأمنية  والاقتصادية الدولية  المتغيرة.
وأوضحت  أنهما  سيناقشان  أيضا  سبل  تعزيز  التعاون  من  أجل  بناء  السلام  في  شبه  الجزيرة الكورية  ونزع  السلاح النووي،  مع  مواصلة تعزيز  وضعية  الدفاع المشترك  القوية  بين  البلدين. 
وقالت  إنه  من  المتوقع أن  يبحث  الرئيسان أيضا  سبل  تعزيز  المشاركة  في  مجال  الأمن  الاقتصادي،  بما  في  ذلك  التعاون  في  أشباه  الموصلات، والبطاريات،  وبناء  السفن، بالإضافة  إلى  المعادن الرئيسية  للتكنولوجيا  المتقدمة، وذلك  بناء  على  اتفاقية  الرسوم الجمركية  التي  تم  التوصل  إليها  مؤخرا.
وأكدت  المتحدثة أن  المكتب  الرئاسي سيعلن  عن  تفاصيل جدول  الزيارة  لاحقا  بمجرد  تأكيده.
