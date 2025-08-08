الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

مؤسسة السياحة الكورية تنظم معرضا خاصا بمناسبة عيد الاستقلال الـ80

Write: 2025-08-12 13:30:34Update: 2025-08-12 13:39:48

مؤسسة السياحة الكورية تنظم معرضا خاصا بمناسبة عيد الاستقلال الـ80

Photo : KBS News

قالت  مؤسسة  السياحة  الكورية إنها  تنظم  حاليا  معرضا  خاصا  بمناسبة  عيد  الاستقلال  الـ80  حتى  31  من  أغسطس  الجاري.
ويتم  في  المعرض  تقديم  33  من  المواقع  التاريخية ذات  الصلة  بالاستقلال، بما  في  ذلك  المواقع  التي  تخلد  تضحيات وإنجازات  المناضلين  من  أجل  الاستقلال، وذلك  عبر  منصة  المعلومات  الشاملة عن  الرحلات  المحلية، بعنوان  "جميع  أركان  جمهورية  كوريا".
كما  يضم  المعرض  مسارات للمشي  تخلد  ذكرى  الحركة  المناهضة لليابان  وروح  المقاومة، مثل  مسار  سيول  لاتباع  خطوات  حركة  الأول  من  مارس،  ومسار  "غون سان"  الذي  يضم  الأماكن  التي  شهدت  مرارة  الاستغلال  الياباني، ومسار  بوسان  لاتباع آثار  التاريخ  الحديث والمعاصر  للمدينة.
بالإضافة  إلى  ذلك،  تتم  إقامة  فعالية عبر  الإنترنت  للبحث  عن  نُسخ  من  العلم  الكوري  "تيه غُك  كي"  مخفية  في  50  موقعا  تاريخيا.
وبهذه  المناسبة أعربت  "لي  كا  يونغ"  مديرة  قسم  التسويق الرقمي  في  مؤسسة  السياحة  الكورية عن  أملها  في  أن  يتيح  المعرض  فرصة  لإحياء  معنى  حركة  الاستقلال إلى  جانب  متعة  السفر  إلى  الوجهات  التاريخية ذات  الصلة.
