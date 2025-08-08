مؤسسة السياحة الكورية تنظم معرضا خاصا بمناسبة عيد الاستقلال الـ80

Photo : KBS News

قالت مؤسسة السياحة الكورية إنها تنظم حاليا معرضا خاصا بمناسبة عيد الاستقلال الـ80 حتى 31 من أغسطس الجاري.ويتم في المعرض تقديم 33 من المواقع التاريخية ذات الصلة بالاستقلال، بما في ذلك المواقع التي تخلد تضحيات وإنجازات المناضلين من أجل الاستقلال، وذلك عبر منصة المعلومات الشاملة عن الرحلات المحلية، بعنوان "جميع أركان جمهورية كوريا".كما يضم المعرض مسارات للمشي تخلد ذكرى الحركة المناهضة لليابان وروح المقاومة، مثل مسار سيول لاتباع خطوات حركة الأول من مارس، ومسار "غون سان" الذي يضم الأماكن التي شهدت مرارة الاستغلال الياباني، ومسار بوسان لاتباع آثار التاريخ الحديث والمعاصر للمدينة.بالإضافة إلى ذلك، تتم إقامة فعالية عبر الإنترنت للبحث عن نُسخ من العلم الكوري "تيه غُك كي" مخفية في 50 موقعا تاريخيا.وبهذه المناسبة أعربت "لي كا يونغ" مديرة قسم التسويق الرقمي في مؤسسة السياحة الكورية عن أملها في أن يتيح المعرض فرصة لإحياء معنى حركة الاستقلال إلى جانب متعة السفر إلى الوجهات التاريخية ذات الصلة.