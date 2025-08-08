تعزيز التعاون الكوري الصيني في القضاء على الصيد غير القانوني

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والصين على تشديد العقوبات على سفن الصيد غير المرخّصة، بحيث يمكن للبلدين فرض عقوبات تشمل عدم الإفراج عن تلك السفن.وقالت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك في كوريا الجنوبية اليوم إنها عقدت اجتماعات عمل مشتركة مع قيادة قوات حرس السواحل الصينية، لتنظيم عمليات الصيد ومراقبتها، وذلك لمدة 3 أيام بدءا من يوم الـ5 من شهر أغسطس الجاري.وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون للحفاظ على نظام الصيد في المياه التي تغطيها اتفاقية الصيد بين البلدين، والقضاء على الصيد غير القانوني، حيث اتفق الجانبان على تشديد العقوبات اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر القادم، بحيث يمكن فرض عقوبات على جميع سفن الصيد التي ترتكب انتهاكات خطيرة في كلا البلدين تشمل احتجاز تلك السفن.وسوف يتم تصنيف سفن الصيد على أنها مرتكبة لانتهاك خطير إذا قامت بالصيد دون ترخيص، أو انتهكت المياه الإقليمية أو مناطق حظر محددة، أو عرقلت أداء واجبات المسؤولين ذوي الصلة.وفي السابق، عندما يتم ضبط سفينة صيد صينية وهي ترتكب مثل هذه الأفعال في المياه الكورية، كان يمكن الإفراج عنها بعد دفع غرامة إذا كانت تحمل ترخيصا صينيا للصيد.