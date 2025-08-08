كوريا الشمالية تجري مناورات عسكرية ردا على مناورات سيول وواشنطن

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن كوريا الشمالية أجرت أمس الاثنين مناورات لوحدات المدفعية على إطلاق النار.ويبدو أن هذه المناورات جاءت ردا على مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي ستبدأ يوم 18 من هذا الشهر.وأشار التقرير إلى أن المناورات جاءت وفقا لخطة المناورات القتالية لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي من أجل استكمال قدرات الجيش بأكمله على خوض الحرب والاستعداد القتالي.وأضاف أن المناورات استهدفت فحص وتقييم مستوى إتقان وحدات المدفعية التكتيكية لإجراءات الدعم الناري القتالي بشكل صارم، وتعميم النماذج الممتازة على مستوى الجيش بأكمله، حيث قمت الوحدات المشاركة في المناورات بضرب الأهداف بدقة متناهية في الوقت المحدد.وادعى التقرير أيضا أن المناورات أثبتت بشكل كامل القوة القتالية العالية والاستعداد الدائم للوحدات المدفعية التكتيكية التي وصلت إلى هذا المستوى من خلال التحديث المستمر لفعالية وتشغيل أنظمة الأسلحة المدفعية بما يتناسب مع أنماط وتطورات الحرب الحديثة.وشددت الوكالة على أن المناورات أتاحت فرصة لإظهار الإرادة القتالية الراسخة للجيش الكوري الشمالي ضد العصابات العسكرية عبر الحدود، والدفاع الموثوق عن أمن وسيادة الوطن المقدسة بقوة قتالية ساحقة.