الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الثقافية

تنظيم برامج خريفية في القصور الملكية في سيول

Write: 2025-08-12 13:31:57Update: 2025-08-12 13:41:05

تنظيم برامج خريفية في القصور الملكية في سيول

Photo : YONHAP News

ستنظم  هيئة  التراث  الوطني بالاشتراك  مع  المعهد الوطني  للتراث  برامج  خريفية  خاصة  للتمتع  بالمنظر الليلي  وتذوق  الحلويات الملكية  في  بعض  القصور  الملكية في  العاصمة  سيول.
وفي  هذا  السياق،  سيتم  تنظيم  برنامج بعنوان  "رحلة  ضوء  القمر  في  قصر  تشانغ  دوك"  خلال  الفترة  من  4  سبتمبر إلى  26  في  أكتوبر،  أسبوعيا من  الخميس  إلى  الأحد،  و6  مرات  يوميا.
وقالت  هيئة  التراث  الوطني إن  برنامج  "رحلة ضوء  القمر"  عبارة  عن  فعالية ليلية  يحمل  فيها  المشاركون  فوانيس تقليدية  ويتجولون  مع  مرشد  متخصص  في  أرجاء  القصر،  بما  في  ذلك  قاعات  مثل  "إين  جونغ  جون"  و"ناك سون  جيه"  و"يون كيونغ  دانغ"،  ويستمتعون بالعروض  الفنية  التقليدية. وعلى  وجه  الخصوص، سيمكن  للمشاركين  زيارة  منطقة  الحديقة الخلفية  التي  كانت  مكانا  لاستراحة الملوك.
بالإضافة  إلى  ذلك،  سيُقام برنامج  آخر  في  قصر  "كيونغ بوك"  للأجانب  يوم  27  سبتمبر، وفي  أيام  5  و12  و19  أكتوبر،  حيث  يمكن  للمشاركين الاستمتاع  بالحلويات  الملكية التقليدية  وشاي  الأعشاب في  مطبخ  "سينغ كوا  بانغ"  الذي  كانت  تُصنع  فيه  الأطباق الخاصة  للعائلة  الملكية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;