تنظيم برامج خريفية في القصور الملكية في سيول

Photo : YONHAP News

ستنظم هيئة التراث الوطني بالاشتراك مع المعهد الوطني للتراث برامج خريفية خاصة للتمتع بالمنظر الليلي وتذوق الحلويات الملكية في بعض القصور الملكية في العاصمة سيول.وفي هذا السياق، سيتم تنظيم برنامج بعنوان "رحلة ضوء القمر في قصر تشانغ دوك" خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 26 في أكتوبر، أسبوعيا من الخميس إلى الأحد، و6 مرات يوميا.وقالت هيئة التراث الوطني إن برنامج "رحلة ضوء القمر" عبارة عن فعالية ليلية يحمل فيها المشاركون فوانيس تقليدية ويتجولون مع مرشد متخصص في أرجاء القصر، بما في ذلك قاعات مثل "إين جونغ جون" و"ناك سون جيه" و"يون كيونغ دانغ"، ويستمتعون بالعروض الفنية التقليدية. وعلى وجه الخصوص، سيمكن للمشاركين زيارة منطقة الحديقة الخلفية التي كانت مكانا لاستراحة الملوك.بالإضافة إلى ذلك، سيُقام برنامج آخر في قصر "كيونغ بوك" للأجانب يوم 27 سبتمبر، وفي أيام 5 و12 و19 أكتوبر، حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بالحلويات الملكية التقليدية وشاي الأعشاب في مطبخ "سينغ كوا بانغ" الذي كانت تُصنع فيه الأطباق الخاصة للعائلة الملكية.