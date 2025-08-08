معهد التنمية الكوري يُبقي على توقعاته للنمو الاقتصادي عند 0.8%

Photo : YONHAP News

أبقى معهد التنمية الكوري على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 عند 0.8%، مشيرا إلى الركود المطول في قطاع البناء على الرغم من زيادة الاستهلاك وتوقعات التحفيز في ظل الحكومة الجديدة.وفي توقعاته الاقتصادية المعدلة، الصادرة أمس الثلاثاء، حذر المعهد الحكومي من أن النمو قد يتراجع أكثر إذا رفعت الولايات المتحدة تعريفات أشباه الموصلات أو إذا تصاعدت التوترات التجارية العالمية. وبينما رفعت كبرى شركات الأوراق المالية المحلية وبنوك الاستثمار الدولية توقعاتها مؤخرا إلى 1% أو أكثر، أبقى المعهد على توقعاته دون تغيير، مشيرا إلى تباطؤ الاستثمار في قطاع البناء، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 8.1% هذا العام، بانخفاض قدره 3.9%.ورفع المعهد توقعاته لنمو الصادرات إلى 2.1%، مدفوعا بالطلب القوي على أشباه الموصلات والشحنات الاستباقية قبل الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن هذه التوقعات لا تزال أقل بكثير من نسبة 6.8% المسجلة في العام الماضي.ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 1.3%، والاستثمار في المرافق بنسبة 1.8%، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة والتدابير المالية مثل قسائم الاستهلاك والميزانيات التكميلية. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2%، مع فائض في الحساب الجاري قدره 106 مليارات دولار أمريكي.وظلت توقعات النمو لعام 2026 دون تغيير عند 1.6%، مع استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية على أشباه الموصلات والتأخيرفي استقرار سوق تمويل المشروعات العقارية، ضمن المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد.