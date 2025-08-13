طوكيو تحث سيول على رفع القيود المفروضة على استيراد المأكولات البحرية

Photo : YONHAP News

رفض وزير خارجية كوريا الجنوبية "تشو هيون" طلبا من وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني "شينجيرو كويزومي" لرفع القيود الكورية على الواردات من المأكولات البحرية اليابانية. ووفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، قدّم كويزومي الطلب خلال اجتماع مع تشو في سيول أول من أمس الاثنين.ولا تزال القيود، التي فُرضت بعد كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011، سارية على المنتجات القادمة من فوكوشيما وسبع محافظات مجاورة.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأن أي تخفيف للحظر سيتطلب استعادة ثقة المستهلكين الكوريين في سلامة المأكولات البحرية اليابانية.وجاء هذا الاجتماع قبل قمة محتملة في وقت لاحق من هذا الشهر بين الرئيس لي جيه ميونغ ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، حيث قد يكون هذا الموضوع على جدول الأعمال.وقالت الوزارة إن الوزيرين ناقشا أيضا التعاون الاقتصادي واتفقا على ضرورة تعزيز التواصل الفعال مع احتفال البلدين بالذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية.وكان كويزومي، الذي يُعتبر من أبرز المرشحين لرئاسة وزراء اليابان، في سيول لحضور اجتماع وزراء الأمن الغذائي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، وإجراء محادثات منفصلة مع نظيريه الكوري والصيني.