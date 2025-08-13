انعقاد منتدى المرأة والاقتصاد التابع لمنتدى آبيك

Photo : YONHAP News / Ministry of Gender Equality and Family

انعقد أول اجتماع وزاري لمنتدى المرأة والاقتصاد التابع لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.وقالت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة الكورية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إنها استضافت هذا الحدث الذي عُقد تحت شعار "تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من أجل نمو مستدام"، في منطقة "سونغ دو" بمدينة إنتشون، حيث شارك في هذا الاجتماع وفودا وزارية من 21 دولة عضوا لمناقشة المشاركة الاقتصادية للمرأة والتعاون العالمي.وبصفتها رئيسة الاجتماع، قالت نائبة وزيرة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة "شين يونغ سوك"، إن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ليس فقط مهمة أساسية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، بل هو أيضا قوة دافعة لتحقيق انتعاش شامل ومستقبل مستدام. واستشهدت ببيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُظهر أن تضييق الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل بحلول عام 2060 سيسهم في تعزيز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنظمة بنسبة 9%، وأن البنك الدولي يتوقع أن تسهم المساواة بين الجنسين في سوق العمل في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20%.